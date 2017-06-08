بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشريها السعري والوزني وارتفاع (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشريها السعري والوزني بواقع 28ر36 و 19ر0 نقطة على التوالي بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) 01ر4 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر5 مليون دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر25 مليون سهم تمت عبر 1279 صفقة.

وكانت أسهم شركات (امتيازات) و(وطنية) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(سنرجي) و(اموال) و(حيات كوم) و(معادن) الأكثر ارتفاعا. (كونا)