بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 88ر28 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6754 نقطة و3ر2 نقطة للوزني و55ر6 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر5 مليون دينار كويتي (نحو 7ر18 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر23 مليون سهم تمت عبر 1438 صفقة.

وكانت أسهم شركات (امتيازات) و(بيتك) و(هيتس تلكوم) و(الامتياز) و(ألافكو) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(بحرية) و(السورية) و(تنظيف) و(ساحل) الأكثر ارتفاعا.

يذكر أن (كويت 15) هو مؤشر لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار و أداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)