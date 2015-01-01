بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع نقطتين ليبلغ مستوى 6776 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 08ر1 و 68ر4 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر3 مليون دينار كويتي (نحو 4ر12 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر19 مليون سهم تمت عبر 880 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(ألافكو) و(زين) و(بتروجلف) و(أهلي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (إياس) و(صلبوخ) و(المنتجعات) و(تنظيف) و(المركز) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا.

يذكر أن (كويت 15) هو مؤشر لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار و أداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)