بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7ر2 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6779 نقطة و43ر0 نقطة للوزني و69ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر6 مليون دينار كويتي (نحو 6ر20 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر37 مليون سهم تمت عبر 1613 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(السلام) و(عقارات ك) و(بيتك) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المدينة) و(الأنظمة) و(وطنية د ق) و(بيت الطاقة) و(اياس) الأكثر ارتفاعا.

يذكر أن (كويت 15) هو مؤشر لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.(كونا)