بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 41ر42 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6853 نقطة و93ر5 نقطة للوزني و7ر18 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر12 مليون دينار كويتي (نحو 8ر39 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر45 مليون سهم تمت عبر 1986 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(وطني) و(أجيليتي) و(بيتك) و(المدينة) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (العقارية) و(أسس) و(ياكو) و(تمدين ع) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)