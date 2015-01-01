بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 96ر22 نقطة ليبلغ مستوى 9830 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 18ر2 و 36ر7 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 6ر54 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر75 مليون سهم تمت عبر 2697 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(وطني) و(الامتياز) و(وطنية) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (إيفكت) وكمفيك) و(عربي قابضة) و(الخليجي) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار و أداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
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