بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 37ر18 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6765 نقطة و29ر4 نقطة للوزني و35ر11 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر12 مليون دينار كويتي (نحو 5ر40 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر45 مليون سهم تمت عبر 2056 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(امتيازات) و(وطني) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(يوباك) و(ايفا فنادق) و(امتيازات) و(الديره) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار و أداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)