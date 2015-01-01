بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري و(كويت 15) وانخفاض الوزني
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر7 مليون دينار كويتي (نحو 5ر23 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر35 مليون سهم تمت عبر 1930 صفقة.
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(مدار) و(أجيليتي) و(هيتس تلكوم) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مدار) و(وطنية م ب) و(عمار) و(بحرية) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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