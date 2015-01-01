بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشريها السعري والوزني وارتفاع (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشريها السعري والوزني بواقع 03ر3 و82ر0 نقطة على التوالي بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) 05ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 28ر7 مليون دينار كويتي (نحو 24 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر37 مليون سهم تمت عبر 1793 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(بنك وربة) و(بيتك) و(المستثمرون) و(أبيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (آبار) و(يوباك) و(بيت الطاقة) و(مراكز) و(المغاربية) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)