بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 24ر6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 8ر6762 نقطة و82ر2 نقطة للوزني و16ر10 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 73ر6 مليون دينار كويتي (نحو 8ر23 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر34 مليون سهم تمت عبر 1886 صفقة.
وكانت أسهم شركات (هيتس تلكوم) و(الامتياز) و(أعيان) و(نور) و(تعليمية) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اكتتاب) و(هيتس تلكوم) و(كمفيك) و(رمال) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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