بورصة الكويت تغلق على انخفاض حاد في مؤشرها السعري

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض حاد في مؤشرها السعري بواقع 3ر150 نقطة ليبلغ مستوى 6612 نقطة وانخفاض الوزني بواقع 42ر0 نقطة في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 03ر5 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 38ر9 مليون دينار كويتي (نحو 9ر30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر48 مليون سهم تمت عبر 2529 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ميزان) و(الامتياز) و(تعليمية) و(زين) و(اجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ايفا فنادق) و(استهلاكية) و(سنرجي) و(مواشي) و(ارجان) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)