ترقب وعزوف ومضاربات وراء تراجع بورصة الكويت

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على خسائر كبيرة على صعيد مؤشرها السعري بسبب مجموعة من العوامل السلبية جاء في مقدمتها حال الترقب والعزوف عن أوامر الشراء إذ مالت الكفة ناحية البيع أكثر بنسبة فاقت 60 في المئة وسط المضاربات.

وكان واضحا من منوال الحركة تأثر وتيرة التعاملات بنظام التداولات الجديد الذي يعتمد على نسبة صعود 20 في المئة أو الهبوط بذات النسبة حيث لعبت شركات صغيرة دورا محوريا في تكبد المؤشر الرئيسي نقاطا كبيرة أفقدته توازنه الذي كان يسير عليه قبل شهر رمضان.

ولم تكن بورصة الكويت الوحيدة التي شهدت هذا التراجع الكبير فقد شملت أيضا معظم اسواق المال الخليجية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما دفع الكثير من المتعاملين لاسيما الصغار منهم إلى عدم الولوج في أية أوامر حتى تضح الرؤى فيما يتعلق بمحفزات ايجابية ما أثر على السيولة التي كانت في مستوى متدن.

ووفقا لتقرير شركة بيان للاستثمار فقد أضافت بورصة الكويت نحو 163 مليون دينار كويتي (نحو 533 مليون دولار) مكاسب لقيمتها السوقية في الجلسات الخمس الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الأخير قبل العطلة إلى 74ر26 مليار دينار ( نحو 4ر87 مليار دولار).

وارتفعت هذه القيمة بنسبته 61ر0 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي كان 57ر26 مليار دينار ( نحو 88ر86 مليار دولار).

وكان لافتا في مسار الأداء العام لجلسة اليوم بروز الاهتمام تجاه بعض أسهم المجموعات علاوة على التركيز على الشركات مزدوجة الإدراج كما الحال على سهمي شركتي (جي اف اتش المالية) و(هيتس تليكوم) علاوة على الأسهم الخاملة وفي صدارتها سهم شركة (استهلاكية) و (تعليمية).

ورغم الانخفاض الذي طال المؤشر السعري إلا أن العديد من الشركات التشغيلية كانت في حال تماسك لافت ما انعكس إيجابا على مكونات مؤشر (كويت 15) والذي استطاع التمسط بالخانة الخضراء منذ البداية وحتى قرع جرس الاغلاق.

وتابع بعض المتعاملين إفصاح شركة الصالحية العقارية بشأن حادث حريق في موقع انشاء مشروع شركة العاصمة العقارية إضافة إلى إفصاح عن صدور حكم في دعوى قضائية.

واهتم بعض المتعاملين بإيضاح مجموعة (جي إف إتش الماليه) التي عينت (سيكو) كصانع للسوق لشراء أسهم خزينة إضافة إلى إيضاح من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن قضية علاوة على إفصاح مكمل بشأن تعديل تواريخ استحقاق أسهم المنحة.

وبالنظر إلى الشركات التي كانت في بؤرة الارتفاعات فكانت تدور حول (إيفا فنادق) و(استهلاكية) و(سنرجي) و(مواشي) و(أرزان) أما الأكثر تداولا فكانت (الامتياز) و(هيتس تليكوم) و(تعليمية) و(ابيار) و(زين).

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (ريم) و(اياس) و(أجوان) و(ابار) و(الأنظمة) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 69 شركة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر7 مليون سهم تمت عبر 695 صفقة نقدية بقيمة نحو 6ر4 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار).

وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 3ر150 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6612 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 3ر9 مليون دينار (نحو 4ر30 مليون دولار) من خلال 5ر48 مليون سهم تمت عبر 2529 صفقة نقدية. (كونا)