بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3ر47 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6565 نقطة و1ر3 نقطة للوزني و1ر13 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 47ر8 مليون دينار كويتي (نحو 9ر27 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر46 مليون سهم تمت عبر 2324 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(ايفا فنادق) و(نابيسكو) و(عربي قابضة) و(المدينة) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)