بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 1ر32 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6670 نقطة و 99ر0 نقطة للوزني و 09ر1 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر10 مليون دينار كويتي (نحو 34 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر54 مليون سهم تمت عبر 2473 صفقة.

وكانت أسهم شركات (المباني) و(وطني) و(بيتك) و(الامتياز) و(رمال) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (بترولية) و(سينما) و(ابار) و(رمال) و(تنظيف) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)