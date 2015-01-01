بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 6680 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 44ر1 و 56ر2 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 41ر8 مليون دينار كويتي (نحو 7ر27 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر47 مليون سهم تمت عبر 2373 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(المباني) و(زين) و(اجيليتي) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(المنتجعات) و(المواساة) و(اموال) و(شارقة ا) و(كابلات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)