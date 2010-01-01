بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر43 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6723 نقطة و 95ر1 نقطة للوزني و18ر2 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 24ر7 مليون دينار كويتي (نحو 8ر23 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر51 مليون سهم تمت عبر 2010 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(مشاريع) و(اهلي) و(متحد) و(بيتك) و(بنك وربة) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اياس) و(ريم) و(نابيسكو) و(اريد) و(اكتتاب) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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