بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر24 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6748 نقطة و 65ر1 نقطة للوزني و 44ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر13 مليون دينار كويتي (نحو 1ر45 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 88 مليون سهم تمت عبر 3328 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(زين) و(مشاريع) و(بيتك) و(بنك وربة) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تنظيف) و(تحصيلات) و(كفيك) و(ابار) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)