بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 30 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6778 نقطة و 1ر4 نقطة للوزني و 28ر9 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر15 مليون دينار كويتي (نحو 7ر51 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر99 مليون سهم تمت عبر 3539 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(الامتياز) و(بيتك) و(وطني) و(اجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وربة ت) و(اجوان) و(امتيازات) و(ياكو) و(حيات كوم) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)