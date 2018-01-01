بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري والوزني

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 9ر15 نقطة ليبلغ مستوى 6794 نقطة و 05ر0 نقطة للوزني في حين لم يشهد (كويت 15) أي تغير.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر13 مليون دينار كويتي (نحو 5ر45 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر99 مليون سهم تمت عبر 3711 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(زين) و(بيتك) و(اجيليتي) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجيال) و(اسس) و(ابار) و(معادن) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)