بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 04ر6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6788 نقطة و 34ر0 نقطة للوزني و 93ر0 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 6ر29 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر50 مليون سهم تمت عبر 2588 صفقة.

وكانت أسهم شركات (هيومن سوفت) و(أجيليتي) و(الامتياز) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المساكن) و(بيت الطاقة) و(سكب ك) و(معادن) و(ايفا) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)