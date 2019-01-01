بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشريها السعري والوزني

وارتفاع (كويت 15)

(كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشرين السعري والوزني بواقع 97ر7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6800 نقطة و17ر0 نقطة للوزني في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 17ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر14 مليون دينار كويتي (نحو 8ر48 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3ر78 مليون سهم تمت عبر 3028 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و (وطني)و (الامتياز) و (صناعات) و(هيومن سوفت) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تنظيف) و(عقار) و(يونيكاب) و(ايفكت) و(الامان) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.