بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 24ر6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6622 نقطة و08ر1 نقطة للوزني و 4ر2 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر13 مليون دينار كويتي (نحو 3ر45 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر82 مليون سهم تمت عبر 2833 صفقة.
وكانت أسهم شركات (زين) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) و(بوبيان ب) و(صناعات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ابار) و(ك تلفزيوني) و(بترولية) و(اجوان) و(المعامل) و(جياد) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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