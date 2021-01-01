بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 21ر0 في المئة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها السعري 66ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 96ر6635 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 5ر1 نقطة ليصل إلى 99ر431 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 5ر4 نقطة ليصل إلى 13ر1007 نقطة بنسبة بلغت 46ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 96ر67 مليون سهم تمت عبر 2921 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 9ر16 مليون دينار كويتي (نحو 2ر55 مليون دولار أمريكي).

وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من الشركة (القابضة المصرية الكويتية) بخصوص معلومات جوهرية علاوة على إفصاح مكمل من شركة (الخصوصية في شأن توقيع عقد تطوير أرصفة ميناء الدوحة للمرحلة الثانية بمبلغ قدره 4ر5 مليون دينار (نحو 6ر17 مليون دولار) وإفصاحا عن تعيين رئيس تنفيذي في شركة (الساحل للتنمية والاستثمار).

وكانت شركات (ريم) و(ارجان) و(آسيا) و(صناعات) و(سنرجي) أكثرها ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(زين) و (بيتك) و(الاثمار) و(وطني) أكثرها تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (متحدة) و(الأنظمة) و(المعامل) و(قيوين أ) و(جياد) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض أسهم 49 شركة في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 112 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4ر19 مليون سهم تمت عبر 1013 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 8ر39 مليون دولار).(كونا)