بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3ر12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6648 نقطة و28ر0 نقطة للوزني و 28ر1 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 12 مليون دينار كويتي (نحو 6ر39 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر80 مليون سهم تمت عبر 3119 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(صناعات) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(الامتياز) و(المباني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (منشات) و(مراكز) و(المغاربية) و(تجارة) و(ريم) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)