بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6ر29 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6618 نقطة و 87ر0 نقطة للوزني و 04ر0 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 14 مليون دينار كويتي (نحو 2ر46 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر86 مليون سهم تمت عبر 3294 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(وطني) و(هيومن سوفت) و(بيتك) و(منشات) و(بنك بوبيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اهلية ت) و(بوبيان د ق) و(ارزان) و(المركز) و(نفائس) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)