بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6ر29 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6618 نقطة و 87ر0 نقطة للوزني و 04ر0 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 14 مليون دينار كويتي (نحو 2ر46 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر86 مليون سهم تمت عبر 3294 صفقة.
وكانت أسهم شركات (زين) و(وطني) و(هيومن سوفت) و(بيتك) و(منشات) و(بنك بوبيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اهلية ت) و(بوبيان د ق) و(ارزان) و(المركز) و(نفائس) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 25 سنتا ليبلغ 86ر54 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا في تداولات امس ليبلغ 86ر54 دولار أمريكي مقابل 61ر54 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 355ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء الى مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
العبادي: يجب فرض السلطة الاتحادية حتى على كردستان
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يجب فرض السلطة الاتحادية على جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان. وأوضح في مؤتمر صحفي في ... التتمة
بارزاني: انسحاب البيشمركة من كركوك نتيجة قرار فردي لجهة سياسية بالإقليم
قال رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، مساء الثلاثاء، إن انسحاب قوات البيشمركة من مدينة كركوك (شمال)، وانتشار القوات العراقية، كان نتيجة "قرار ... التتمة