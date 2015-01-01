بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشريها السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها السعري 41ر14 نقطة ليصل إلى 6633 نقطة والمؤشر الوزني 12ر0 نقطة بينما انخفض مؤشر (كويت 15) 49ر3 نقطة.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر13 مليون دينار كويتي (نحو 6ر44 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر76 مليون سهم تمت عبر 2910 صفقة.
وكانت أسهم شركات (صكوك) و(منشآت) و(صناعات) و(ع عقارية) و(كويتية) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تحصيلات) و(الأنظمة) و(منشات) و(جي اف اتش) و(لوجستيك) و(جياد) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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