بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 26ر0 في المئة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها السعري 99ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 07ر0 نقطة ليصل إلى 45ر431 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 6ر2 نقطة ليصل إلى 2ر1002 نقطة بنسبة بلغت 27ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 8ر57 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 5ر6 مليون دينار كويتي (نحو 2ر21 مليون دولار أمريكي).

وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من شركة (جياد القابضة) حول إغلاق باب الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة علاوة على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن عدم إلغاء إدراج أسهم شركة (مشرف) حيث سيجتمع مجلس الإدارة اليوم لتفويض الإدارة التنفيذية لمباشرة إجراءات تخصيص الأسهم المكتتب فيها لدى جهات الاختصاص.

كما تابع هؤلاء إفصاحا مكملا من مجموعة (الامتياز الاستثمارية) بخصوص معلومات جوهرية إضافة إلى إفصاح من (ميزان القابضة) بشأن تداول غير اعتيادي على سهمها وتنفيذ بيع أوراق مالية لصالح حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(كويتية) و(الامتياز) و(الإثمار) و(صكوك) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سينما) و(وربة ت) و(قيوين ا) و(اكتتاب) و(أسمنت أبيض) و(فجيرة ا) الأكثر ارتفاعا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (أغذية) و(تجارة) و(رمال) و(أريد) و(آسيا) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة وانخفاض أسهم 47 شركة في حين شهدت أسهم 17 شركة ثباتا من إجمالي 111 تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر3 مليون سهم تمت عبر 378 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 5ر6 مليون دولار). (كونا)