بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2ر24 نقطة للسعري ليصل إلى 36ر6598 نقطة و24ر1 نقطة للوزني و9ر3 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8ر9 مليون دينار كويتي (نحو 04ر32 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر51 مليون سهم تمت عبر 2333 صفقة.

وكانت أسهم شركات (وربة ت) و(اكتتاب) و(سنرجي) و(عربي ق) و(السور) و(اريد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(امتياز) و(بيتك) و(لوجستيك) و(وطني) و(زين) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس اداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)