بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 35ر0 في المئة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 04ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6621 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 86ر0 نقطة ليصل إلى 53ر428 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) 9ر1 نقطة ليصل إلى 1ر995 نقطة بنسبة تراجع بلغت 19ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 6ر64 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر12 مليون دينار كويتي (نحو 8ر40 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إفصاحا لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن معلومة جوهرية بشأن حكم قضائي علاوة على تعيين مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الكويت الدولي وإيضاح من شركة التسهيلات التجارية بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها.

وشهدت الجلسة إفصاحا من (الوطني) بشأن أرباح (الوطني - مصر) عن فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إضافة إلى إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا لشركة (أجوان الخليج) العقارية بشأن تخصيص أسهم زيادة رأس المال إضافة إلى اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت شركات (نفائس) و(سنرجي) و(المركز) و(تجارة) و(أولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(أعيان) و (عربية عقارية) و(المستثمرون) و(سنرجي) الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (تحصيلات) و(أغذية) و(مراكز) و(كامكو) و(أموال) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 48 شركة في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 116 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4ر16 مليون سهم تمت عبر 834 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 7ر10 مليون دولار). (كونا)