بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتهاالأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 09ر2 نقطة للسعري ليصل إلى 49ر6623 نقطة كما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 56ر0 و08ر3 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 9ر17 مليون دينار كويتي (نحو 5ر58 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر95 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة.

وكانت أسهم شركات (كميفيك) و(قيوين أ) و(جياد) و(امتياز) و(أموال) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (الامتياز) و(المستثمرون) و(زين) و(وطني) و(أهلي متحد) و(الاثمار) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس اداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)