بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7ر15 نقطة للسعري ليصل إلى 75ر6607 نقطة وبواقع 2ر2 للوزني و2ر7 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر13 مليون دينار كويتي (نحو 16ر43 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر78 مليون سهم تمت عبر 2767 صفقة.
وكانت أسهم شركات (بوبيان د ق) و(تحصيلات) و(اكتتاب) و(معادن) و(الراي) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(زين) و(الكويتية) و(العربية العقارية) و(الامتياز) و(المدينة) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس اداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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