بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 5ر16 مليون دينار كويتي (نحو9ر53 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 92ر97 مليون سهم تمت عبر 3594 صفقة.
وكانت أسهم شركات (معادن) و(مشاعر) و(انجازات) و(مدار) و(وطنية د ق) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(زين) و(يونيكاب) و(اهلي متحد) و(لوجستيك) و(تجارة) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس اداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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