بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7ر47 نقطة للسعري ليصل إلى 83ر6513 نقطة وبواقع 7ر3 نقطة للوزني و 2ر12 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 3ر21 مليون دينار كويتي (نحو 6ر69 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر89 مليون سهم تمت عبر 3584 صفقة.

وكانت أسهم شركات (تحصيلات) و(الراي) و(خليجي) و(صناعات) و(نور) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (أهلي متحد) و(زين) و(صناعات) و(امتياز) و(خليج ب) و(الدولي) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)