بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 2ر16 نقطة للسعري ليصل إلى 08ر6530 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني 64ر0 نقطة و(كويت 15) 2ر1 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 7ر13 مليون دينار كويتي (نحو 7ر44 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 12ر67 مليون سهم تمت عبر 2936 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ريم) و(آفاق) و(المعامل) و(أجيال) و(تنظيف) و(مزايا) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (الامتياز) و(زين) و(عربية عقارية) و(مزايا) و(الاثمار) و(نور) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)