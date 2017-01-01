بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 26ر80 نقطة للسعري ليصل إلى 16ر6468 نقطة و 18ر5 نقطة للوزني و05ر11 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر17 مليون دينار كويتي (نحو 4ر57 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر103 مليون سهم تمت عبر 3746 صفقة.

وكانت أسهم شركات (معادن) و(رمال) و(رماية) و(بيت الطاقة) و(العقارية) و(اهلي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (اهلي متحد) و(الامتياز) و(أبيار) و(زين) و(بيتك) و(جياد) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)