بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر السعري 3ر2 في المئة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها السعري 09ر149 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر6319 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر2 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني 5ر11 نقطة ليصل إلى 28ر402 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 7ر2 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 5ر35 نقطة ليصل إلى 7ر918 نقطة بنسبة بلغت 7ر3 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 6ر133 مليون سهم تمت عبر 4519 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 4ر28 مليون دينار كويتي (نحو 8ر92 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون المعلومات الشهرية عن عدة صناديق لشركة (بوبيان كابيتال) وهي صندوق السيولة بالدولار الأمريكي و(متعدد الأول القابض) و(السوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني) علاوة على تنفيذ بيع أوراق مالية (غير مدرجة) لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل الكويتية.

كما تابع هؤلاء افصاحا عن اتمام عمليتي شراء وبيع لشخص مطلع على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية إضافة الى الإفصاح عن تغير هدف ملكية شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في شركة المال للاستثمار.

وكانت أسهم شركات (سينما) و(عقار) و(وثاق) و(اريد) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(استثمارات) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(وطني) الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (كميفك) و(أولى تكافل) و(تحصيلات) و(تمكين) و(التعمير) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة وانخفاض أسهم 90 شركة في حين كانت هناك 11 شركة ثابتة من إجمالي 118 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 7ر36 مليون سهم تمت عبر 1701 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار (نحو 7ر66 مليون دولار). (كونا)