بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 06ر176 نقطة للسعري ليصل إلى 01ر6143 نقطة و28ر15 نقطة للوزني و14ر43 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 5ر38 مليون دينار كويتي (نحو 8ر125 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر175 مليون سهم تمت عبر 5848 صفقة.
وكانت أسهم شركات (تحصيلات) و(امتيازات) و(مبرد) و(أجوان) و(تنظيف) و(الرابطة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (الامتياز) و(بيتك) و(زين) و(أبيار) و(أهلي متحد) و(وطني) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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