بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 6ر0 في المئة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 06ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر6180 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 في المئة.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 4ر3 نقطة ليصل إلى 41ر390 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) 18ر12 نقطة ليصل إلى 78ر887 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر1 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 6ر99 مليون سهم تمت عبر 4499 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18ر21 مليون دينار كويتي (نحو 2ر69 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إفصاح الشركة القابضة المصرية الكويتية بخصوص التداول غير الاعتيادي على سهمها وإفصاح شركة (الإثمار القابضة) بشأن شركة تابعة علاوة على إعلان إعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة (الخليجي).

وكانت أسهم شركات (أرجان) و(التعمير) و(العقارية) و(المصالح ع) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(بيتك) و(زين) و(أهلي متحد) و(المستثمرون) أكثرها تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (كيبل تلفزيوني) و(متحدة) و(سفن) و(صناعات) و(يونيكاب) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 62 شركة وانخفاض 49 أخرى في حين كانت هناك 13 شركة ثابتة من إجمالي 124 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر25 مليون سهم تمت عبر 1834 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار (نحو 03ر50 مليون دولار). (كونا)