بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر78 نقطة للسعري ليصل إلى 47ر6258 نقطة و26ر7 نقطة للوزني و35ر22 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 7ر18 مليون دينار كويتي (نحو 1ر61 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر98 مليون سهم تمت عبر 4238 صفقة.
وكانت أسهم شركات (كميفك) و(خليج ت) و(آن) و(المباني) و(منازل) و(ساحل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (بيتك) و(أبيار) و(زين) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(صناعات) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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