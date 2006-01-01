بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري 4ر82 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر6176 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر82 نقطة للسعري ليصل إلى 06ر6176 نقطة و8ر5 نقطة للوزني و67ر10 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر13 مليون دينار كويتي (نحو 8ر43 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر81 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة.

وكانت أسهم شركات (مشاعر) و(الخصوصية) و(المنتجعات) و(معادن) و(المستثمرون) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(بيتك) و(زين) و(أبيار) و(اهلي متحد) و(جياد) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)