بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري 6ر74 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6ر74 نقطة للسعري ليصل إلى67ر6250 نقطة و 5ر3 نقطة للوزني و5ر6 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر13 مليون دينار كويتي (نحو 8ر43 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر84 مليون سهم تمت عبر 4654 صفقة.
وكانت أسهم شركات (كيبل تلفزيوني) و(اهلية ت) و(تنظيف) و(اسمنت) و(متحدة) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(الاثمار) و(بيتك) و(زين) و(آن) و(ابيار) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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