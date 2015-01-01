بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها السعري 61ر0 نقطة ليصل إلى 06ر6250 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 5ر4 و14ر13 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر36 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر59 مليون سهم تمت عبر 2865 صفقة.

وكانت أسهم شركات (أغذية) و(المعامل) و(وربة ت) و(الخصوصية) و(كابلات) و(جي اف اتش) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (الإثمار) و(المستثمرون) و(بيتك) و(زين) (ساحل) و(استثمارات) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)