بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 17ر23 مليون دينار كويتي (نحو 7ر75 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر103 مليون سهم تمت عبر 4600 صفقة.
وكانت أسهم شركات (عقار) و(اسمنت ابيض) و(العقارية) و(خليج ت) و(بترولية) و(السلام) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (الامتياز) و(بيتك) و(المستثمرون) و(صناعات) و(وطني) و(أبيار) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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