بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 75ر23 نقطة للسعري ليصل إلى 31ر6309 نقطة و 7ر0 نقطة للوزني و 07ر1 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر9 مليون دينار كويتي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر67 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة.
وكانت أسهم شركات (كيبل تلفزيوني) و(المال) و(تمكين) و(سنام) و(منزهات) و(شارقة أ) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (يونيكاب) و(اجوان) و(المال) و(ابيار) و(بيتك) و(المستثمرون) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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