بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 92ر46 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 39ر6262 نقطة و08ر2 نقطة للوزني و3ر3 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 07ر63 مليون سهم تمت عبر 3017 صفقة.

وكانت أسهم شركات (نفائس) و(أولى تكافل) و(وثاق) و(رمال) و(أجوان) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(المال) و(وطني) و(جياد) و(أعيان) و(الاثمار) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)