بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر58 مليون سهم تمت عبر 2950 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اموال) و(مراكز) و(منتزهات) و(كويت ت) و(مدن) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(ساحل) و(بيتك) و(المستثمرون) و(الاثمار) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
المطوع: تطوير (الفحيحيل السريع) يواكب خطة التنمية الشاملة
قال وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع ان تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) يعد احد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في البلاد ... التتمة
الجامعة العربية تدين «التدخلات المستمرة» لإيران في المنطقة
أدان وزراء الخارجية العرب ما وصفوه بـ"التدخلات المستمرة" لإيران في الشؤون العربية، متهمين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران بدعم "الإرهاب". وقال الوزراء ... التتمة
الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 301ر0 واليورو الى 354ر0
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين ليسجل 301ر0 دينار واليوروالى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.وقال بنك الكويت ... التتمة
ميركل تعرب عن أسفها لعدم التوصل لحل في مفاوضات تشكيل الحكومة
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أسفها لعدم التمكن من التوصل لحل مشترك في مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، وذلك تعقيبا ... التتمة