بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6ر4 نقطة للسعري ليصل إلى 72ر6257 نقطة و 4ر1 نقطة للوزني و 3ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر58 مليون سهم تمت عبر 2950 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اموال) و(مراكز) و(منتزهات) و(كويت ت) و(مدن) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(ساحل) و(بيتك) و(المستثمرون) و(الاثمار) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)