بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 9ر14 مليون دينار كويتي (نحو 7ر48 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر59 مليون سهم تمت عبر 2862 صفقة.
وكانت أسهم شركات (أموال) و(ورقية) و(المركز) و(الديرة) و(سكب ك) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (بيتك) و(وطني) و(اهلي متحد) و(المستثمرون) و(زين) و(الامتياز) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)
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