بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تباين مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على تباين مؤشراتها الرئيسية الثلاثة إذ انخفض السعري 7ر2 نقطة ليصل إلى 21ر6229 نقطة كما انخفض (كويت 15) 3ر1 نقطة فيما ارتفع الوزني 12ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر10 مليون دينار كويتي (نحو 3ر33 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر45 مليون سهم تمت عبر 2489 صفقة.

وكانت أسهم شركات (رمال) و(الرابطة) و(خليج ت) و(دبي الأولى) و(جي إف إتش) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (أعيان) و(وطني) و(جياد) و(لوجستيك) و(الامتياز) (استثمارات) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية. (كونا)