سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 49 سنتا ليبلغ 80ر50 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات امس ليبلغ 80ر50 دولار أمريكي مقابل 31ر50 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعد توقعات بزيادة في انتاج ليبيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة والاعلان عن زيادة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 46ر54 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا ليصل الى مستوى 49ر52 دولار.(كونا)