سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 49 سنتا ليبلغ 80ر50 دولار
وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعد توقعات بزيادة في انتاج ليبيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة والاعلان عن زيادة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 46ر54 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا ليصل الى مستوى 49ر52 دولار.(كونا)
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