سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 55 سنتا ليبلغ 86ر50 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 55 سنتا في تداولات امس ليبلغ 86ر50 دولار أمريكي مقابل 31ر50 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط مدعومة بالتوقعات بتقلص المخزونات مع بدء تنفيذ اتفاق خفض الانتاج بداية العام الجديد الاحد المقبل والمقرر بين منتجي الخام الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من المنتجين الكبار المستقلين.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 93 سنتا عند التسوية ليصل الى مستوى 09ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا ليصل الى مستوى 90ر53 دولار. (كونا)