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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 55 سنتا ليبلغ 86ر50 دولار

57 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 55 سنتا ليبلغ 86ر50 دولار

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